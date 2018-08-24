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Uyuşturucudan 4 kişi tutuklandı

24 Ağustos 2018 Cuma 13:07
Uyuşturucudan 4 kişi tutuklandı

Uyuşturucu madde tasarrufundan Girne Turizm Limanında bir, Boğazköy’de ise üç kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün Boğazköy’de F.A.’nın (E-21) kullanımındaki araçta 5 gram, araçta yolcu olan U.R.(E-24)’nin tasarrufunda ise yaklaşık 3 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Bahse konu şahıslar ile araçta yolcu olarak bulunan A.C.Ç. (E-23) tutuklandı.

Girne Turizm Limanında H.A.’nin (E-35) üzerinde yaklaşık 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Öte yandan Lefkoşa’da “Desperado Butik” içerisinde 4 Ağustos’ta Mehmet Deveci’ye ait cep telefonunun çalındığı, konuyla ilgili olarak Lokmacı Kara Giriş kapısından dün giriş yaptığı sırada P.L. (K-19), M.S.(K-60) ve R.Y. (E-22)’nin tutuklandığı kaydedildi.

Öte yandan Alsancak’ta dün bir oto yıkamacıda bulunan bir araç içerisinden cüzdan çaldığı gerekçesiyle H.A. (E-58) tutuklandı.

PARA VE KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET 

Yetkili makamlara beyan etmeden üzerinde 147 bin 800 TL nakit parayla birlikte çıkış yapmaya çalışan İ.T. (E-26) ve 46 bin ABD doları nakit parayla çıkış yapmaya çalışan P.A. (E-34) hakkında, Para ve Kambiyo Yasasına göre, 10 bin Euro veya muadili nakit paradan fazla olan meblağları yetkili makamlara beyan etmediği için, yasal işlem başlatıldı.

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