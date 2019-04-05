Uyuşturucudan 5 kişi uyuşturucudan tutuklandı

Gazimağusa – Lefkoşa anayolu üzerinde dün trafik ekipleri tarafından kontrol için durdurulan A.E.S.A.’nın (E-22) hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine, bahse konu şahıs ve kullanımındaki araçta yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde ile tütünle karışık uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 1 adet sarma sigara bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs ve araçta yolcu olarak bulunan A.M. B.(E-24) tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

Öte yandan dün 18:45-19:30 saatleri arasında, Dağyolu’nda B.T.’nin (E-44) evinde yapılan aramada, saksı içerisinde ekili vaziyette toplam 5 kök hintkeneviri türü olduğuna inanılan bitkiler bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Gazimağusa’da bugün S.Y.Y.(E-28) ve R.T.B.’nin (E-30) birlikte kaldıkları evde polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 12 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 5 adet sarma sigara, 1 adet öğütücü ile S.Y.Y.’nin üzerinde yapılan aramada ise yaklaşık bir gram ağırlığındaki hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınırken, bahse konu şahıslar tutuklandı.

(T.A.K)