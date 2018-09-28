Uyuşturucudan 6 kişi tutuklandı

Polisten verilen bilgiye göre, Lefkoşa’da S.I. (E-36)’nın kalmakta olduğu ikametgahta 40 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve bir adet hassas terazi bulundu.



Lefkoşa - Güzelyurt anayolu girişinde trafik ekipleri tarafından yapılan denetimler sırasında kontrol amaçlı durdurulan H.D.(E-26)’nin kullanımında buluna araçta yolcu olarak bulunan H.T. (E-27), tasarrufunda bulunan yaklaşık 1 gram ağırlığındaki sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi yol kenarına atarak araçtan kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı.



Mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen E.Y. (E-30)’nin Gönendere’deki ikametgahında yapılan aramada yaklaşık 20 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.



Adı geçen zanlılar ile Gönendere’deki evde yapılan arama sırasında evde bulunan E.T.(E-25) ve M.K.(E-20) tutuklandı.

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BİR CÜRÜM İŞLEMEK KASTIYLA KONUTA GİRME



Gazimağusa’da, Akçadağ Sokak üzerinde bulunan bir daireye dün 03:30 sıralarında pencereden giren A.A. (E-52), ev sahibinin kendisini fark etmesi üzerine olay yerinden kaçtı. Ancak zanlı ardından tutuklandı.



HIRSIZLIK



Türkmenköy’de hurda vaziyette bulunan bir araçtan klima fan kapağı çaldığı gerekçesiyle N.D.(E-44) tutuklandı.