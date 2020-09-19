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Uyuşturucudan 6 tutuklu

Lefkoşa ve Gazimağusa’daki uyuşturucu operasyonlarında yaşları 21 ile 36 yaşları arasında değişen 6 kişi tutuklandı.

19 Eylül 2020 Cumartesi 11:35
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Uyuşturucudan 6 tutuklu

Bir evde ve iki yurt odasında yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi, polisi görünce kaçan şahsın tasarrufunda da uyuşturucu bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Gazimağusa’da dün 12.00 sıralarında evinde yapılan aramada yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan N.M.S.M. (E-25) tutuklandı.

İKİ YURT ODASINDA ARAMA

Yine dün Gazimağusa’da saat 13.00 sıralarında yurt odasında yapılan aramada içinde kokain türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 5 kapsülle, yaklaşık iki buçuk gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. A.S.M.H.(E-21) ve H.A.H.(E-24) ve meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan Z.H.M.(E-23) tutuklandı.

Aynı saatlerde C.I.’nin (E-23) Gazimağusa’daki yurt odasında yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Söz konu şahıs tutuklandı.

POLİSİ GÖRÜNCE TASARRUFUNDAKİ UYUŞTURUCUYU YERE ATIP KAÇMAYA ÇALIŞTI

Öte yandan dün akşam Lefkoşa’da polisleri gören H.O. (E-36) tasarrufundaki yaklaşık yarım gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi yere atarak kaçmaya çalıştı. Söz konusu kişi tutuklandı.

GEÇTİĞİMİZ HAFTAKİ UYUŞTURUCU MESELESİNDE İKİ TUTUKLU DAHA VAR

Geçtiğimiz Cuma Lefkoşa’da tespit edilen kanunsuz uyuşturucu maddeyle ilgili ileri soruşturmada T.C. (E-21) ve İ.Y.(E-20) de tutuklandı.

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