Uyuşturucudan tutuklandı

Gazimağusa’daki evinde 3 gram Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan 21 yaşındaki bir genç tutuklandı.

Polis basın bültenine göre dün öğle saatlerinde Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince K.M.K.M.S.’nin (E-21) kaldığı evde arama yapıldı. Aramada, yaklaşık 3 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı bulunan bir hassas terazi bulunarak emare alındı.

Polis, bahse konu kişiyi tutukladı ve hakkında soruşturma başlattı.