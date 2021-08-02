Uyuşturucudan tutuklandı

(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu operasyonunda tasarrufunda uyuşturucu madde bulunarak tutuklanan zanlı G.O.E teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Özder, olguları aktardı.

Polis, zanlının Kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri alma ve tasarrufu suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 27 Temmuz 2021 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından alınan bilgide zanlının ikametgâhında uyuşturucu olduğu bilgisinin alındığını ve ayni gün Narkotik ekibi tarafından zanlının huzurunda mahkeme emri ile 11.10-11.40 saatleri arasında yapılan aramada zanlının tasarrufunda yaklaşık 20 Gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak zapt edildiğini belitti.

Polis, zanlının suç üstü gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, meseleyle ilgili zanlının gönüllü ifadesinde 18.07.2021 tarihinde 500 TL karşılığında aranan bir şahıstan tespit edilemeyen miktarda uyuşturucu alıp tükettiğini ve yine aynı şahıstan olay günü 500 ABD doları karşılığında konu 20 gram hintkenevirini aldığının tespit edildiğini anlattı.

Polis, zanlının serbest kalması halinde aranan şahsa müdahale etme durumu olduğunu söyledi.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlıların davalarında hazır bulunması maksadı ile yurt dışına çıkışının yasaklanması, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve 25 bin TL nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.