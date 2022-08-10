Künye
Kıbrıs 34
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Yüklü miktarda para söz konusu...
Yüklü miktarda para söz konusu...
Uyuşturucudan üç kişi aranıyor!
Uyuşturucudan üç kişi aranıyor!
Avrupa hayali KKTC'de son buldu!
Avrupa hayali KKTC'de son buldu!
Baba ve oğlunun ardından bir kişi daha tutuklandı
Baba ve oğlunun ardından bir...
2 kişi uyuşturucudan tutuklandı
2 kişi uyuşturucudan tutuklandı

Uyuşturucudan üç kişi aranıyor!

Lefkoşa’da tasarruflarında uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlılar M.N.K ile M.G'nin ardından aranan zanlı M.A tutuklanıp, mahkeme huzuruna çıkarıldı.

10 Ağustos 2022 Çarşamba 12:20
298 Okunma
Uyuşturucudan üç kişi aranıyor!
banner48

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Özder, olguları aktardı.

Polis, zanlı M.N.K ile M.G Kanunsuz uyuşturucu madde alma ve tasarrufu suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 8 Ağustos’ta saat 18.00’de Narkotik ekibi tarafından Küçük Kaymaklı’da bir sokakta şüpheli görülen zanlı M.N.K'nin tasarrufunda 17 paket halinde 20 gram ağırlığında metamfetamin türü olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunup, emare alındığını anlattı.

Polis, zanlı M.G'nin de olay mahallinde tespit edilip, tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlı M.N.K'nin ikametgahında yapılan aramada bir buçuk gram ağırlığında metamfetamin türü olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunup, emare alındığını anlattı. Polis, iki zanlının konu maddeleri zanlı M.A'nın aldığının belirlendiğini ve zanlının konu maddeleri 5 Ağustos’ta 45 gram olarak Girne Limanı’ndan ithal edip, 20 gramını M.N.Y'nın 13 bin TL’ye sattığını, 5 gramını aranan bir şahsa verdiğini, 3 gramını da kendisinin içtiğinin belirlendiğini söyledi.

Polis, aranan 3 şahıs, alınacak ifadeler ve soruşturulacak şahıslar olduğunu söyleyerek, zanlı M.A 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beklenen ödeme bugün yapıldı
Beklenen ödeme bugün yapıldı
Avrupa hayali KKTC'de son buldu!
Avrupa hayali KKTC'de son buldu!
14 araç trafikten men edildi!
14 araç trafikten men edildi!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim