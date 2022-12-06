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Uyuşturucudan yakayı ele verdiler

Lefkoşa’da aracında uyustrucu madde ile tespit edilen zanlılar N.A ve T.T.M.M mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

06 Aralık 2022 Salı 15:09
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Uyuşturucudan yakayı ele verdiler



(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da aracında uyustrucu madde ile tespit edilen zanlılar N.A ve T.T.M.M mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kaan Kurtbir, olguları aktardı.

Polis, 05.12.2022 tarihinde saat 10:50 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü trafik Şubesinde görevli polis ekibi tarafından Şht Mustafa Amca Caddesi üzerinde Lefkoşa’da sakin N.A'nın (E-26) kullanımında bulunan LB 827 plakalı araç şüpheli vaziyette tespit edilerek alıkonulduğunu belirtti.

Polis, akabinde adı edilenin üzerinde yapılan kontrolde tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, aynı gün adı edilenin Gönyeli Lefkoşa adresindeki ikametgahında mahkeme emri ile huzurunda yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 7 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını anlattı.

Polis, adı edilenin ikametgahında tespit edilen Lefkoşa’da sakin T.T.M.M'nin (E-30) ET 616 plakalı araç içerisinde huzurunda yapılan kontrolde tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, zanlı 1'in konu maddeyi zanlı 2'den aldığının belirlendiğini anlattı.

Adı edilenlerin aleyhinde başlatılan soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 06.12.2022 16:15
Anahtar Kelimeler:
NarkotikTutuklamaMahkemeLEFKOŞAUyuşturucu
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