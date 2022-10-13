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Uyuşturucuları makatına sakladı!

Ülkemize makatında sakladığı uyuşturucu maddeler ile giriş yapmak isterken yakalanan zanlı Ö.E mahkeme huzuruna çıkarıldı.

13 Ekim 2022 Perşembe 13:09
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Uyuşturucuları makatına sakladı!



Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Özder, olguları aktardı.

Polis, zanlı Ömür Emirsoylu’nun Kanunsuz Uyuşturucu Madde ( Methamfetamıne) İthal ve tasarrufu suçundan methaldar olduğunu belirtti.

Polis,  Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nün aldığı bilgide zanlının midesinde veya makatında uyuşturucu madde ithal edeceğinin bilgisinin alındığını söyledi.

Polis, 12.10.2022 tarihinde, saat 15.28’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli ekipler tarafından;  Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ne giriş yapan Ö.E'nin (E-47) tasarrufunda bulunan eşyalar ve üzerinde yapılan kontrolde herhangi kanunsuz bir şeye rastlanılmamasına müteakip LDH hastanesine götürüldüğünü ve ilk başta röntgen ve tomografi çekilmesini reddettiğini belirtti.

Polis, zanlının başta sorgusunda sükût ettiğini ancak daha sonra makatında uyuşturucu madde olduğunu itiraf ettiğini anlattı.

Polis, zanlının yapılan muayenesinde; adı edilenin makat kısmında şeffaf koli bantlarına sarılı yaklaşık 100gr ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının Alsancak’taki ikametgâhında mahkeme emriyle yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şeye rastlanmadığını belirtti.

Polis, zanlının gönüllü ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi, uyuşturucunun analize sonucunun çıkması, aranan şahısla ilgili soruşturmanın yürütülebilmesi için zanlının 1 gün tutuklu kalmasını talep etti. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker,  zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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