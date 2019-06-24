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Uyuşturucuya 3 buçuk ay hapis!

(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da 554 miligram ağırlığında uyuşturucu madde ile yakalanan B.K.N, 3 buçuk ay hapis cezası aldı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 16:27
Uyuşturucuya 3 buçuk ay hapis!

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer’in huzurunda görüşülen davanın dünkü karar oturumunda, KKTC Başsavcılığı adına Savcı Ergin Atıcı hazır bulundu. Duruşmanın kararını okuyan Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi, uyuşturucu suçlarının arttığına ve toplum sağlığını tehdit eden suçlardan olduğuna değindi. Ulunay, bu tür suçları işleyenlere ve işleme eğilimi içinde olan kişilere karşı, kamu yararı gereği caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine değindi. Yargıç Ulunay, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinerek oybirliği ile 3 buçuk ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Uyuşturucu
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