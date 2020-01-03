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Uyuşturucuya 4 tutuklama

Ercan Havalimanı, Bostancı ve  Metehan Kara Giriş Kapısı’nda yapılan aramalarda tasarrufunda uyuşturucu tespit edilen 4 kişi tutuklandı.

03 Ocak 2020 Cuma 13:05
Uyuşturucuya 4 tutuklama

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yapan M.K.’ye (E-32) narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi sonucu üzerinde yapılan aramada yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı.

Bostancı’da ise, Şht. Orhan Barut Sokak üzerinde, polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu park haklide bulunan aracı içerisinde şüpheli olarak görülen E.D’nin .(E-36) tasarrufunda,  yaklaşık 3 gram ağırlığındaki sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile uyuşturucu madde içerdiğine inanılan ikisi 2 tam ve biri yarım olmak üzere 3 adet hap bulunarak emare alındı.

Metehan Kara Giriş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapan S.A.B.S.’nin (E-23) kullanımında bulunan araçta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 41 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile aynı araçta yolcu olarak bulunan A.M.M.H.A.(E-21) üzerinde yapılan aramada ise yaklaşık 150 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Olaylarda adı geçen şahıslar tutuklandı.

(BRT/PGM)

Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuTutuklama
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