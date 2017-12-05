Uyuşturucuya 7 yıl 2 ay hapis!

Yeni Bakış Gazetesi'nde yer alan habere göre, Bademliköy’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan sanıklar Tezcan Akkurt’un ve Kadir Akbulut’un aleyhine getirilen 529 kök hintkeneviri ziraati suçlarından Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından sanık Akkurt 7 yıl sanık Akbulut ise 2 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.