Uyuşturucuya af yok

Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Lefkoşa’da Temmuz ayında gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan ve Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Adnan Yusein, Cengiz Saybaş, Eser Sapan ve Cengizhan Topacık aleyhindeki dava karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkeme Heyeti’nin oy birliği ile verdiği kararda Adnan Yusein, Eser Sapan ve Cengizhan Topacık’ı 36 gram bonzai “alma”, “verme” ve “tasarruf” suçlarından 2’şer yıl hapse mahkûm ederken, Cengiz Saybaş Denetimli Serbestlik hakkından yararlanarak, 1 yıl boyunca Denetimli Serbestlik süresi kapsamında beklemesine karar verdi.

Başkan Melek Esendağlı, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Murat Soytaç’dan oluşan mahkeme heyetinin sanıklar aleyhine oy birliği ile verdiği kararı Yargıç Murat Soytaç açıkladı.

Kararda suçun işleniş şekli dikkate alındı

Yargıç Murat Soytaç kararında, sanıkların işlemiş olduğu suçun ciddiyetine değinerek bu tür suçların artık toplumda huzursuzluğa yol açtığını ve toplum sağlığına direk etki ettiğinin altını çizdi.

Soytaç, sanıkların hastane park yerinde uyuşturucu alışverişi yaparken tespit edildiğini ve amaçlarının uyuşturucu ticareti yapmak olduğunu belirterek bu tür suçlara ciddi caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini belirtti.

Soytaç, sanıklar aleyhine ceza takdir ederken suça katkılarını da dikkate aldıklarını ve Adnan Yusein, Eser Sapan ve Cengizhan Topacık’ın 36 gram Sentetik Cannabionit türü uyuşturucu madde “alma”, “verme” ve “tasarruf” suçlarını işleediğini, sanık Cengiz Saybaş’ın ise 500 miligram Sentetik Cannabionit türü uyuşturucu madde “alma” suçu işlediğini belirtti.

Saybaş 1 yıl Denetimli Serbestlik aldı

Yargıç Murat Soytaç, aktarmış olduğu olgular ışığından sanık Cengiz Saybaş’ın Denetimli Serbestlik hakkından yararlanma talebini onayladıklarını ve 1 yıl boyunca denetimli serbestlik süresi kapsamında beklemesine karar verdiklerini belirtti. Soytaç, uyuşturucu madde “alma”, “verme” ve “tasarruf” suçundan yargılanan sanıklar Adnan Yusein, Eser Sapan ve Cengizhan Topacık’ı ise 2 yıl hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.