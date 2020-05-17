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Uyuşturucuya geçit yok

Uyuşturucu bulundurmaktan bir kişi mahkemeye çıkarıldı

17 Mayıs 2020 Pazar 23:03
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Uyuşturucuya geçit yok

Gayretköy’de tasarrufunda uyuşturucu madde bulunan zanlı Erkan Yeşilyayla dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Özder, zanlının Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 12 Mayıs tarihinde Narkotik tarafından Gayretköy’de sakin Erkan Yeşilyayla’nın ikametgâhında evde misafir olan ve olayla hiçbir bağı bulunmayan M. K.’nin huzurunda yapılan aramada oturma odasında battaniye içinde poşete sarılı 2 gram ağırlığında kokain olduğuna inanılan uyuşturucu madde ile 2 gram eroin olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, aranan bir kişi, alınması gereken ifadeler, aranan emareler ve soruşturulacak şahıslar olduğunu belirterek, zanlının 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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