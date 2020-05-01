Uyuşturucuya geçit yok!

Lefkoşa’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda tasarrufunda uyuşturucu madde bulunan zanlı Vasvi Aldemir ek tutukluluk süresi talebi ile dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, zanlı Vasvi Aldemir’in Kanunsuz Uyuşturucu Madde Alma, Verme ve Tasarrufu suçuyla methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 27 Nisan tarihinde saat 11.30’da, Lefkoşa'da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Vasvi Aldemir’in ikametgâhında yapılan aramada üç ayrı noktada ayrı ayrı paketlenmiş yaklaşık 25 gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının uyuşturucu maddeleri Mart ayı 2020 tarihinde aranan bir şahıstan aldığının ve uyuşturucu maddelerden 3 ayrı şahsa 280 TL karşılığında verdiğinin belirlendiğini söyledi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlının verdiği gönüllü ifadesinin teyit ve tekzibinin yapılacağını ayrıca aran bir şahsın olduğunu belirterek, zanlının soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için 4 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç, zanlının soruşturma maksatlı 4 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.