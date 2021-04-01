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Uyuşturucuyla İlgili İleri Soruştumada Yeni Tutuklama

Polisin Gönyeli’de ele geçirdiği kanunsuz uyuşturucu maddeyle ilgili yürüttüğü ileri soruşturmada Girne’de evinde uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan bir kişi daha tutuklandı.

01 Nisan 2021 Perşembe 13:01
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Uyuşturucuyla İlgili İleri Soruştumada Yeni Tutuklama

Polis Basın Subaylığı’nın bültenine göre, 25 Mart’ta Gönyeli’de ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili ileri soruşturmada, olayda bağlantısı olduğu tespit edilen M.A.Z.’nin (K-27) Girne’de kaldığı evde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından arama yapıldı.

Aramada yaklaşık 400 miligram ağırlığında metamphetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içinde Hint keneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir öğütücü, dört sigara izmariti ve iki ucu yanık sigara sarma kağıdı bulundu.

M.A.Z. de tutuklandı.

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