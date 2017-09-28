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"Uyuşturucuyla mücadelede 30 yıllık bir ihmal var"

Gazimağusa’da uyuşturucu konusunda ilk ve orta eğitim okul müdürlüklerine yönelik toplantı gerçekleştirildi.

28 Eylül 2017 Perşembe 22:08
"Uyuşturucuyla mücadelede 30 yıllık bir ihmal var"

Gazimağusa’da uyuşturucu konusunda  ilk ve orta eğitim okul müdürlüklerine yönelik toplantı gerçekleştirildi.Toplantı öncesi konuşan Gazimağusa Kaymakamı Dürdane Acı uyuşturucu sorununun nasıl asgariye indirilebileceği ya da nasıl yok edilebileceği düşüncesiyle bir araya geldiklerini belirtti.

Sorunun çözümü konusunda polisin okul önlerinde sürekli görev yaptığının altını çizen Acı, buna rağmen sorunun her geçen gün arttığını ve alınacak tedbirlerin ise bu doğrultuda büyük önem taşıdığını kaydetti.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu da toplantıya katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

Karaokçu komisyonun 3 yıl önce kurulduğunu halbuki sorunda 30 yıllık bir ihmal olduğunu ifade ederek, uyuşturucu sorununda başarılı olabilmek için koruma zırhının değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Kendilerinin göreve gelmesiyle 3 tane önemli ilke belirlediklerini dile getiren Karaokçu,  bunların yüzleşme, kabule geçme ve çözüm üretme ilkeleri olduğunu kaydetti ve toplumun en başta bu sorunla yüzleşmezse soruna çözüm üretilmeyeceği görüşüne vardıklarını belirtti.

Hasan Karaokçu,bu yönde yaptıkları bir ankette İlkokul 5. Sınıflarda %1.2 bali,% 10.9 sigara ve 23.5’de alkol deneme oranının ortaya çıktığını açıkladı.

Sigara ve alkol denemede çocukların anne ve babayı örnek aldığını dile getiren Karaokçu,bu nedenle de süratle aile eğitim programı içine girdiklerini,bunun eğitim bakanlığıyla işbirliği çerçevesinde hayata geçirileceğini söyledi.

İlk ve orta okullar için madde bağımlılığının müfredeta girmesi yönünde çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Karaokçu, bu çalışmanın yüzde 70 oranında tamamlandığını ancak çeşitli faktörler nedeniyle konunun istenilen düzeyde olmadığını belirtti. Hasan Karaokçu rehabilitasyon merkezinin, psikiyatır sayısının yetersiz olduğuna da vurguladı.

Karaokçu Kalkanlı’da 4 yıldızlı bir oteli çalışma bakanlığının devraldığını, tedavi ve rehabilitasyon merkezi yapımı için çalışmalara başlandığını, çalışmaların bitmesi durumunda devletin oraya ayda 20 hasta göndereceğini açıkladı.

Komisyonda ailelere yönelik bir destek programı oluşturduklarını anımsatan Hasan Karaokçu, haftanın belirli günlerinde psikolojik destek verdiklerini  bunun yanında kurumlara ve cezaevindeki gardiyanlara ve uyuşturucudan cezaevine düşen mahkumlara yönelik de eğitim verdiklerini kaydetti.

Gazimağusa Polis Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Ceylanlı da konuşmasında okulların açılmasıyla birlikte ekiplerin okul çevresindeki denetimlerini artırdığını ifade ederek,okul yetkililerinin de okul çevresinde fark ettikleri kişi ve tehlikeleri kendilerine bildirmelerini istedi.

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Son Güncelleme: 28.09.2017 22:13
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