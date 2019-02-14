Uyuşturucuyla yakalanan gençler tutuksuz yargılanacak

(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da farklı miktarlarda uyuşturucu maddeyle yakalanan, Bayram Gazi Çetin, Berk Kılınç, Nizamettin Babayiğit, Muhammed Altunçay ve Mahmut Çelik isimli 5 genç bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kaan Kurtbir, zanlıların Kanunsuz uyuşturucu madde sentetic cannabionid ve hintkeneviri türü uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu suçlarıyla methaldar olduklarını kaydetti. Kurtbir, 4 Şubat’ta 14.35 -15.15 saatleri arasında Gönyeli’de sakin zanlı Bayram Gazi Çetin’in ikametgahı ve arabasında mahkeme emriyle yapılan aramada tasarrufunda 6 gram sentetic cannabionid türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde ile, 7 adet elle sarılı içinde sentetic cannabionid kalıntısı olduğuna inanılan sarma sigara ve bir adet hassas terazi bulunarak emare alındığını belirtti. Zanlının gönüllü ifade verdiğini söyleyen Kurtbir, zanlının tasarrufundaki uyuşturucu maddeleri zanlı Berk Kılınç ile birlkte Hamitköy’de bir boş araziden aldıklarını itiraf ettiğini belirtti. Kurtbir, ayni gün saat 16.40’da tutuklandığını ve eşofmanın cebinde 3 gram ağırlığında sentetic cannabionid kalıntısı olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını mahkemeye aktardı. Kurtbir, zanlı Berk Kılınç’ın evinde yapılan aramada 13 gram ağırlığında sentetic cannabionid kalıntısı olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını belirtti. Kurtbir, zanlı Berk Kılınç’ın ifadesinde zanlı Bayram Gazi Çetin ile birlikte Hamitköy’deki boş araziden 28 gram ağırlığında uyuşturucu madde aldıklarını ve uyuşturucunun zanlı Nizamettin Babayiğit’e ait olduğunu itiraf ettiğini söyledi. Kurtbir, zanlı Nizamettin Babayiğit’in ayni gün tutuklandığını ve konu uyuşturucu maddeleri 1 Şubat’ta zanlı Muhammed Altunçay’a bin 500 TL verip aldıklarının belirlendiğini belirtti.

Polis memuru Kağan Kurtbir, ayni gün zanlı Muhammed Altunçay’ın da tutuklandığını söyledi. Kurtbir, zanlı Altunçay’ın konu parayı Mahmut Çelik’e verip, uyuşturucuyu aldıklarını itiraf ettiğini mahkemeye aktardı. Kurtbir, Gönendere’de sakin Mahmut Çelik’in ikametgahında yapılan aramada tasarrufunda metal öğütücü ve 256 miligram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak, emare alındığını söyledi. Kurtbir, Mahmut Çelik dışındaki 4 zanlının ifade verdiğini söyledi. Kurtbir, zanlı Bayram Gazi Çetin’in aleyhine 14 gram uyuşturucu madde alma, 7 gram verme, 28 gram ağırlığında uyuşturucu madde tasarrufu ve izinsiz ikamet etmek, Berk Kılınç’ın aleyhine 38 gram uyuşturucu madde ve 28 gram verme, Nizamettin Babayiğit’in aleyhine 38 gram alma, 10 gram uyuşturucu madde verme, Muhammed Altunçay’ın aleyhine 38 gram verme ve tasarrufu ve Mahmut Çelik’in aleyhine 38 gram verme ve tasarrufu ile izinsiz ikamet etmek suçlarından dava getirildiğini belirtti. Kurtbir, zanlı 1,2,4 ve5’in tutuklu, zanlı Nizamettin Babayiğit’in ise tuutuksuz yargılanmasını talep etti. Zanlıların avukatları itiraz etmedi.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlılar zanlı 1,2,4 ve5’in iki ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verirken, zanlı Nizamettin Babayiğit’in yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve KKTC vatandaşı bir kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına karar verdi.