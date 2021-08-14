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Uyuşturucuyla yakalandı

14 Ağustos 2021 Cumartesi 09:10
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Uyuşturucuyla yakalandı

Narkotik polisin düzenlemiş olduğu operasyonda yakalanmamak için kullanımındaki araçla polisin aracına çarptıktan sonra kaçmaya çalışırken makul güç kullanılarak yakalanan ve tasarrufunda Hint keneviri olduğuna inanılan yaklaşık 80 gr madde bulunan M.A tutuklanmış ve sürdürülen tahkikatta hakkında 7 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Tutukluluk süresi dolan zanlı 13.08.21 tarihinde uyuşturucu madde tasarruf ve alma suçlamasıyla çıkarıldığı Gazimağusa kaza mahkemesinde ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışı men edilerek teminata bağlandı.

Kaynak : MHA

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