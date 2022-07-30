Künye
Kıbrıs 28
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucuyla yakalandı... Aranan bir kişi daha var!
Uyuşturucuyla yakalandı
Sahte paraya 4’er ay hapis
Sahte paraya 4’er ay hapis
Arkadaşını öldürmüştü cezası belli oldu
Arkadaşını öldürmüştü cezası belli oldu
5 yaşındaki çocuğunu kaçırdı!
5 yaşındaki çocuğunu kaçırdı!
Hem kaçak hem de hırsız çıktı!
Hem kaçak hem de hırsız...
Flaş Haber
Girne'de ani ölüm!
Kapat

Uyuşturucuyla yakalandı... Aranan bir kişi daha var!

Dilekkaya köyünde yapılan aramada bulunan uyuşturucu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı S.Y.B mahkeme huzuruna çıkarıldı.

30 Temmuz 2022 Cumartesi 10:41
522 Okunma
Uyuşturucuyla yakalandı... Aranan bir kişi daha var!
banner48

(Kamalı Haber)

Dilekkaya köyünde yapılan aramada bulunan uyuşturucu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı S.Y.B mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İbrahim Atabek, olguları aktardı.

Polis, 29 Temmuz 2022 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekibi tarafından alınan mahkeme emriyle zanlının Dilekkkaya’daki ikametgâhında yapılan aramada 16.40- 18.50 sularında yapılan aramada 2 gram hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde ile üzerinde kokain kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazinin emare alındığını belirtti.

Polis, zanlının gönüllü ifade verip, konu maddeyi aranan bir şahıstan 2 bin 500 TL’ye aldığını itiraf ettiğini söyledi.

Polis, aranan bir şahıs olduğunu, alınması gereken ifadeler soruşturulacak şahıslar olduğunu belirtip, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Gökan Asafoğulları, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yarış kızışacak... Kayalp'e rakip çıktı!
Yarış kızışacak... Kayalp'e rakip çıktı!
Barçın: “Emekçilerden 73 TL iç edildi”
Barçın: “Emekçilerden 73 TL iç edildi”
Erhürman: “Bu yapı gitmedikçe, durmadan duvara toslayacağız”
Erhürman: “Bu yapı gitmedikçe, durmadan duvara toslayacağız”










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim