Uyuşturucuyla yakalandı

Gönyeli’de satışa hazır uyuşturucu maddeler ile yakalan zanlı P.O mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç, olguları aktardı.

Polis, 11.11.2020 tarihinde Narkotik tarafından alınan bilgide zanlının tasarrufunda uyuşturucu madde olduğu ve satışını yaptığı bilgisinin alındığını belirtti.

Polis, zanlının Gönyeli’deki ikametgâhında huzurunda yapılan aramada el çantasında 17 ayrı foil kâğıdında 6 gram ağırlığında hintkeneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, zanlının gönüllü ifadesinde uyuşturucu maddeleri 7 Kasım’da Lefkoşa’da meseleyle bağlantılı olan ve aranan bir şahıstan 12 gram olarak 4 bin 500 TL karşılığında aldığı, 1 gramını yine aranan 1 kişiye verdiğini belirttiğini söyledi.

Polis, ifadenin teyit ve tekzibinin yapılabilmesi, alınacak ifadeler arana kişiler olduğunu belirterek, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.