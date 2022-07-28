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Uyuşturucuyla yakalanmıştı! İşte cezası...

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Ekipleri tarafından Boğazköy’de düzenlenen operasyonda  hintkeneviri ve sentetik cannaibonid türü uyuşturucuyla yakalanan  Smart Abeyewe Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanarak 26 ay hapis cezasına çarptırıldı.

28 Temmuz 2022 Perşembe 20:13
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Uyuşturucuyla yakalanmıştı! İşte cezası...
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Girne Ağır Ceza Mahkemesinde Başkanlığını Melek Esendağlı’nın yaptığı, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Dilşah Karayel’in baktığı davada iddia makamı adına Kıdemli Yargıç Emine Taşkın hazır bulundu.

Mahkeme sanığı 268 gram 99 miligram sentetik cannaibonid türü uyuşturucu ve 273 gram hintkeneviri tasarrufu ve alma suçlarından suçu bularak 26 ay hapis cezasına çarpıtırdı.

Ne olmuştu

 1 Ekim saat 19.30 sıralarında aldıkları ihbar üzerine Boğazköy’de pusuya yatan polis, yol kenarına bırakılan hintkeneviri ve sentetik cannabinoid türü uyuşturucu maddeyi, almak için araç ile olay yerine gelen sanığı tutuklamıştı.

Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuMahkemeNarkotik Ve Kaçakçılığı Önleme Ekipleri
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