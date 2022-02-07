Uyuşturucuyu 150 Dolara almış!

(Kamalı Haber)

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, olguları aktardı.

Polis, 3 Şubat’ta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekibi tarafından Gönyeli’de zanlı Chukwudi Agu’nun ikametgâhına düzenlenen baskında 4 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, zanlının söz konusu maddeyi 150 dolara aranan bir kişiden satın aldığını ve içinden bir kısmını içerek tükettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, tahkikatın yeni başladığını, aranan bir kişiler ve alınacak ifadeler olduğundan tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.