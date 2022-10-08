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Uyuşturucuyu aranan bir şahıstan almış...

 Lefkoşa'da meydana gelen uyuşturucu operasyonunda ikametgahında uyuşturucu madde tespit edilen zanlı Jayston Quanit Tabore tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı. 

08 Ekim 2022 Cumartesi 14:27
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Uyuşturucuyu aranan bir şahıstan almış...



Mahkemede yeminli şahadet veren Cemal Ramiz, olguları aktardı. Polis, 07.10.2022 tarihinde, Hamitköy’de, Jayston Quanit Tabore’nin (E-34) kalmakta olduğu ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık  18 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve öğütücü bulunarak emare olarak alındığını anlattı.

Polis, zanlının gönüllü ifade verip, konu maddeleri aranan bir şahıs aracılığı ile 27 gram olarak aldığını itiraf ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis,  zanlının verdiği gönüllü ifadesinin teyit edilmesi, aranan şahıs ve emareler olduğunu belirterek, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının  3  gün tutuklu kalmasını talep etti. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren  Kıdemli Yargıç Gökan Asafoğulları, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının  3  gün tutuklu kalmasına emir verdi. 

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