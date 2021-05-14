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Uyuşturucuyu ‘pop corn’ paketine sakladılar

Gürültü yaptıkalrı için şikayet edilen zanlıların evinde uyuşturucu çıktı.. 7 kişi tutuklandı

14 Mayıs 2021 Cuma 16:24
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Uyuşturucuyu ‘pop corn’ paketine sakladılar

Girne'de bir evde yapılan gürültü nedeni ile baskın yapan polis uyuşturucu madde bulması üzerine 7 kişiyi göz altına aldı. Tutuklanan zanlılar Oluwatofunmi Olukayo ONAKOYA, Ayama ASİKPO, Johnkingsley UGHELU, Eamonn AKPAMA, Preisca CHİNGAİRA, Melissa Natalie Tanyasadwa MAGO ve Melissa Rufaro HAMADZIRIPI mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Mustafa Zor olayla ilgili bulguları aktardı. Zor, 13 Mayıs 2021 tarihinde, saat 22:30 raddelerinde Girne Adli şubede görevli bir polis ekibi tarafından, Edremit/Girne adresinden gelen yüksek ses şikayeti ile ilgili olarak konu adres ziyaret edildiğini ve konu ikametgahın kuzey kısmında avlu içerisinde ağaçlar arasına şüpheli olarak tespit edilen zanlı-1 Oluwatofunmi Olukayo ONAKOYA ve zanlı-2 Ayama ASİKPO alıkonulduğunu mahkemeye aktardı. Polis bilahare, Zanlı-1 ve Zanlı-2’nin bulundukları sazlık ağacı arasında üzerinde Pop corn yazılı paket içerisinde iç-içe geçmiş üzerinde mavi renk naylon poşet içerisinde yaklaşık 40 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmış ve zanlı-1 ve zanlı-2 suç üstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

Polis soruşturma kapsamında Girne Kaza Mahkemesinden temin edilen Arama Müzakeresi gereğince 22:50-23:50 saatleri arasında söz konusu ikametgâhta yapılan aramada, ikametgahın salon kısmında masa üstünde üzerinde Rotmans yazılı tütün paketi içerisinde tütün ile karışık uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu  ve evde tespit edilen Zanlı-3 Johnkingsley UGHELU, Zanlı-4 Eamonn AKPAMA, Zanlı-5 Preisca CHİNGAİRA, Zanlı-6 Melissa Natalie Tanyasadwa MAGO ve Zanlı-7 Melissa Rufaro HAMADZIRIPI'nın da suç üstü yakalandığını mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında alınan ifadelerin olduğunu bu ifadelerin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca alınan emarelerin laboratuara gönderileceğini belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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