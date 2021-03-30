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"Uzaktan eğitim uygulamalarına erişim tam olarak sağlanmıştır”

Amcaoğlu, öğrencilerin uzaktan eğitim uygulamalarına erişiminin tam olarak sağlandığını belirtti.

30 Mart 2021 Salı 19:34
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"Uzaktan eğitim uygulamalarına erişim tam olarak sağlanmıştır”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, 2020 – 2021 Öğretim Yılı’nın ölçme ve değerlendirme prosedürlerinin, yüz yüze uygulamalar ve uzaktan eğitim uygulamalarının birlikte ele alınması ile sonuçlandırılacağını söyledi.

Bakan Amcaoğlu, bugün bakanlık binasında gerçekleştirilen ve kendisinin de katıldığı Teknik Kurul toplantısı sonrasında bakanlık basın bürosu aracılığıyla yaptığı açıklamada, “Bakanlığımız ve sivil toplum örgütleri tarafından yürütülen ‘Her Tablet Bir Gelecek’ kampanyası ile birlikte Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarımızdaki tüm öğrencilerimizin uzaktan eğitim için gerekli ihtiyaçları karşılanmıştır” dedi.

Bakan, “Bu çerçevede öğrencilerimizin uzaktan eğitim uygulamalarına erişimi tam olarak sağlanmıştır” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
AmcaoğluUzaktan Eğitim
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