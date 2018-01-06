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"Üzeri 'mühürlü' banknotlar kabul ediliyor"

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KKTC Merkez Bankası Başveznedar Yardımcısı İbrahim Topal Merkez Bankası'nın resmi internet sitesinde yayınlandığını yabancı banknotların kabulü hakkındaki kararın 'mühürlü' yabancı banknotları kapsamadığını söyledi.

06 Ocak 2018 Cumartesi 10:16
"Üzeri 'mühürlü' banknotlar kabul ediliyor"
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Kıbrıs Postası'ndan Cansu Yarışan'ın haberine göre, KKTC Merkez Bankası, resmi internet sitesinde 21 Aralık 2017 Perşembe tarihindeki duyurusunda “Tedavülden kalkmış, fiziki parça kaybına uğramış, kısmen de olsa yanmış, kirlenmiş, yıpranmış, boyalı ya da kimyasal madde bulaşmış yabancı ülke banknotları bankamız tarafından teslim alınmamakta ve/veya değiştirilmemektedir” kararı ile yabancı banknot kabul eden bankalar ve döviz bürolarının alınan karar ile ilgili tepki göstermesi sonucunda Merkez Bankası yetkilileri üzerinde ‘mühür’ bulunan yabancı banknotları kabul ettiğini açıkladı.

KARAR ‘MÜHÜRLÜ’ BANKNOTLARI KAPSAMIYOR

KKTC Merkez Bankası, resmi internet sitesinde 21 Aralık 2017 Perşembe tarihinde yayınladığı karar ile duyurusunda “Tedavülden kalkmış, fiziki parça kaybına uğramış, kısmen de olsa yanmış, kirlenmiş, yıpranmış, boyalı ya da kimyasal madde bulaşmış yabancı ülke banknotları bankamız tarafından teslim alınmamakta ve/veya değiştirilmemektedir” şeklinde aldığı karar bankalar, döviz büroları, esnaf ve halk tarafından mağduriyete neden olduğu gerekçesi ile büyük tepki alırken KKTC Merkez Bakası yetkilileri bu kararın ‘mühürlü’ yabancı banknotları kapsamadığını açıkladı.

TOPAL: “FERSUDE YABANCI BANKNOTLAR KABUL EDİLMİYOR”

Kıbrıs Postası’na konuşan KKTC Merkez Bankası Başveznedar Yardımcısı İbrahim Topal Merkez Bankası’nın resmi internet sitesinde yayınlandığını yabancı banknotların kabulü hakkındaki kararın ‘mühürlü’ yabancı banknotları kapsamadığını söyledi. Üzerinde KKTC Merkez Bankası’na ait ‘mühür’ bulunan yabancı banknotların Merkez Bankası tarafından kabul edildiğini açıklayan Topal, “Merkez Bankası olarak bankamızın aldığı kararla üzerinde ciddi yırtık bulunan, kullanılmaz halde ve eksik olan ve üzeri yazılı durumda olan ‘fersude’ yabancı banknotları kabul etmiyoruz. Fakat üzerinde Merkez Bankası mührü bulunan yabancı banknotları ve ufak tefek yırtıkları olan yabancı banknotları kabul ediyoruz. Bazı bankaların ve döviz bürolarının Merkez Bankası’nın kararı gereğince üzeri mühürlü banknotları da kabul etmediği gerekçesi ile Merkez Bankası’na başvuranlar oluyor. Bankalar ve döviz bürolarının üzerinde mühür bulunan banknotları kabul etmeleri kendi inisiyatifine kalmış bir durum ancak Merkez Bankası kabul ediyor” şeklinde konuştu.

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