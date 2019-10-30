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Üzerinde uyuşturucu madde bulunan bir kişi tutuklandı

30 Ekim 2019 Çarşamba 13:21
Üzerinde uyuşturucu madde bulunan bir kişi tutuklandı

Lefkoşa’da aracında ve üzerinde uyuşturucu madde bulunan 21 yaşındaki bir kişi tutuklandı.
Polis Basın Bültenine göre, dün saat 18.00 sıralarında Lefkoşa’da kullandığı araç ile trafik kazası yapan S.Ç.’nin (E-21) hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine trafik ekipleri tarafından üzerinde ve kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, yaklaşık yarım gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu bulunarak emare olarak alındı. Zanlı tutuklandı.
ALAYKÖY’DE HIRSIZLIK    
Alayköy'de faaliyet gösteren “Soykan” isimli marketten önceki gece sabaha karşı 2 bin 300 TL ve 10 Euro nakit para, 1 adet 200 TL meblağlı çek yaprağı, 1 adet kredi kartı ile Gelir ve Vergi Dairesine vermek üzere hazırlanan “01.10.2019 - 24.10.2019” tarihlerini kapsayan günlük satış raporları çalındı.    
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, zanlı olarak görülen S.K. (E-52) ve T.K. (E-20) tutuklandı. 
LEFKOŞA’DA HIRSIZLIK
Lefkoşa’da faaliyet gösteren Belça Süpermarkete müşteri olarak giden M.J.’nin (K-38) market reyonunda bulunan toplam değerleri 300 TL olan, 2 şişe alkollü içkiyi, iki adet rimeli ve bir adet peyniri alıp ödeme yapmadan marketten çıktığı tespit edildi.  Zanlı tutuklandı.
GAZİMAĞUSA’DA KESERLE YARALAMA     
Gazimağusa’da dün gece E.S. (E-47), evinin bahçesine girip kendisine küfür ettiği gerekçesiyle aralarında çıkan tartışma neticesinde Ali Mavideniz’in başına keser ile vurup kafatasının kırılmasına sebep oldu. 
Ali Mavideniz kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Noroloji Servisi'nde müşahede altına alındı. E.S. ise tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Uyuşturucu
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