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Üzerinden uyuşturucu çıktı

Lefkoşa’da meydana gelen Kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri tasarrufu suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar A.M.B ve G.A  mahkeme huzuruna çıkarıldı.

19 Ekim 2020 Pazartesi 14:27
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Üzerinden uyuşturucu çıktı

Lefkoşa’da meydana gelen Kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri tasarrufu suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar A.M.B ve G.A  mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kaan Kurtbir, olguları aktardı.

Polis, zanlı 1 A.M.B ve zanlı 2 G.A'nın Kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri tasarrufu suçuyla methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 18.10.2020 tarihinde saat 13.00 raddelerinde Lefkoşa’da CÖŞ ekibi tarafından zanlıların şüpheli görüldüğünü ve zanlı 1’in tasarrufunda 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını, her iki zanlının da tutuklandığını anlattı. 

Polis, zanlıların konu maddeyi belediyenin park yerinde bulup, aldıklarını beyan ettiklerini söyledi.

Polis, tahkikatın devam ettiğini belirterek, salimen yürütülebilmesi için 3 gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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