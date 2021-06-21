Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ekmek teknesini ateşe verdiler
Ekmek teknesini ateşe verdiler
Alıcılar satıcıyı ele verdi
Alıcılar satıcıyı ele verdi
Sahtekar sürücü soluğu mahkemede aldı
Sahtekar sürücü soluğu mahkemede aldı
Adam kaçırıp öldüresiye dövdüler
Adam kaçırıp öldüresiye dövdüler
45 gün cezaevine gönderildi
45 gün cezaevine gönderildi

“Uzlaşıları Tüccar Lehine Değiştirmeye Çalışıyorlar”

Ziraat Mühendisleri Odası,  Hal Yasa Tasarısı’nın mevcut şekliyle geçmesi halinde gıda güvenliğinde “iyileştirme” yapmayacağı gibi, üretici ve tüketici aleyhinde “kaosa” neden olacağını savundu. 

21 Haziran 2021 Pazartesi 10:55
22 Okunma
“Uzlaşıları Tüccar Lehine Değiştirmeye Çalışıyorlar”

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Erkut Uluçam konuyla ilgili açıklamasında, Hal Yasa Tasarısı'nın oylanacak şekliyle geçmesi durumunda “mevcut durumun iyileşmesinden çok üretici ve tüketici aleyhinde kaosa neden olacağını” ileri sürdü.
Uluçam, Meclis’te komitede görüşülmeye başlayan Hal Yasa Tasarısı’nın “sadece kamudaki ilgili daire temsilcilerinin toplantıya çağrılarak revize edilmesinin akılda soru işaretleri” yarattığına işaret ederek, şunları kaydetti:
“Bilirkişiler tarafından incelendiğinde, birçok noktada gerek ülkedeki mevcut yapı, gerekse yasa içerisinde açıklığa kavuşturulamayan birçok noktanın olması göz önünde bulundurulduğunda, yasanın rafta kalacağı görüşündeyiz. Komitede görüşülmeye başlanan ‘Hal Yasa Tasarısı’ paydaşlar (üretici örgütleri, ilgili odalar) olmadan sadece kamudaki ilgili daire temsilcilerinin toplantılara çağrılarak revize edilmesi akıllara soru işaretleri getirmekte”
Erkut Uluçam, yasa tasarısının Eylül 2020’ye kadar üretici örgütler ve tüccarlar tarafından ortak paydalarda uzlaşılarak belli noktaya getirildiğine işaret ederek, “Ancak yeni komitenin bu uzlaşılan noktaları bile tüccar lehine değiştirmek istediği aşikar ortadadır” dedi.
Uluçam, birçok sorunla uğraşmakta olan ülke tarımsal üretiminin bu yasayla “daha da kötüye gideceğini” savunarak, “Özellikle tarladan sofraya kadar geçen süreçte pastadan pay alan kesimlerin payını adil bir şekilde alamayacağı, yine üreticiyle tüketicinin mağduriyetinin devam edeceği açıktır” şeklinde konuştu.
Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Uluçam, açıklamasında, söz konusu yasanın mevcut haliyle geçmesi halinde ‘Gıda Güvenliği’ konusunu iyileştiremediği gibi, paydaşların adil kazanç elde etmelerini sağlamayacağı ve tarımsal üretimde tüccar-market hegemonyasının devam etmesi sonucunu doğurmasın kaçınılmaz olacağını savundu.

Anahtar Kelimeler:
Ziraat Mühendisleri OdasıHal Yasa Tasarısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
160 adet tahtayı yenilemekten aciziz!
160 adet tahtayı yenilemekten aciziz!
KTOEÖS: “Öğretmenlerin Aşılanması Takviminde Kaos Var”
KTOEÖS: “Öğretmenlerin Aşılanması Takviminde Kaos Var”
SON DAKİKA! Ekmeğe zam geliyor
SON DAKİKA! Ekmeğe zam geliyor
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim