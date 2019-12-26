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Uzmanlardan grip uyarısı: Öpüşmeyin, tokalaşmayın

Dünya Sağlık Örgütü, "Grip bu yıl daha ağır geçecek" açıklaması yaptı. Uzmanlar ise "Bağışıklığı zayıf olanlar aşı yaptırsın, tokalaşmayın, öpüşmeyin, sarılmayın" dedi.

26 Aralık 2019 Perşembe 12:24
Uzmanlardan grip uyarısı: Öpüşmeyin, tokalaşmayın

Kışın gelmesiyle grip mevsimi de başladı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Neşe Saltoğlu “Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSO) öngörüsüne göre, grip vakaları bu sene biraz daha ağır geçecek. DSÖ, aşı yapılması gereken gruplarda ilk sırayı bu yıl hamilelere verdi. 65 yaş üstündekiler, kronik hastalar, ileri obezler, HIV'liler, bağışıklığı baskılanmış veya baskılayıcı tedavi alanlar ve bunların yakınları, huzurevi, bakımevi gibi kalabalık ortamlarda yaşayanlar ve sağlık çalışanları aşılanmalı" dedi. 

“MASKE TAKIN”

Milliyet gazetesinden Mert İnan'ın haberinde Prof. Dr. Saltoğlu'nun uyarıları şöyle sıraladı: 

-Kapalı ortamlara girmek gribin yayılmasını kolaylaştırır.

-Grip olan kişiyle 1 metre-den daha uzak mesafede duralım. Bu dönem tokalaşmayalım, sarılmayalım.

-Hastalığın etkileme süresi 5 gündür. Bu dönem en üst düzey bulaştırma özelliğine sahip olduğundan, bu süreçte evden çıkılmamalı.

-Hastalık damlacık yoluyla bulaşır, öksürürken ağız, burun kapatılmalı.

-Mümkünse hastalık döneminde maske kullanılmalı.

"İKLİM ETKİSİYLE ERKEN GÖRÜLDÜ"

Ege Üniversitesi'nden Prof. Dr. Zafer Kurugöl, grip vakalarında artış olduğunu, ancak daha ağır geçeceğini söylemek için yeterli verinin olmadığını söyledi. Kurugöl, "Grip vakaları iklim değişikliğine bağlı olarak daha erken görülmeye başlandı. 65 yaş üstü kişiler, kronik hastalar, kanser tedavisi görenler, gebeler aşı yaptırmalı" dedi. 

Koç Üniversitesi'nden Prof. Dr. Önder Ergönül de "Vaka sayısında bir artış olduğunu söylemek mümkün değil. Normal seyrinde giden bir durum söz konusu " diye konuştu.

BİR HAFTADA 254 VAKA

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Dairesi Başkanlığı'nın internetten yayımladığı son influenza grafiğine göre, geçen haftadan bu yana mevsimsel seyrinde giden bir artış söz konusu. 2019/49. haftası itibariyla vaka dağılımları hakkında paylaşılan bilgi şöyle: "Sentinel (Nöbetçi) birinci basamak sağlik kurumlarına solunum yolu hastalıkları nedeniyle başvuran bireylerden alınan 1196 sentinel numunede 254 influenza pozitifliği saptanmıştır. Pozitif numunelerin yüzde 78'ini influenza A, yüzde 22'sini influenza B virüsü oluşturmuştur.”

KORUNMANIN YÖNTEMLERİ

-Sabunla 20 saniyeden az olmamak üzere ellerin yıkanması. (Özellikle dokunmatik ekranlar, ATM'ler, metro, otobüs tutacaklari, yürüyen merdiven kolları, asansör düğmeleri mikrop bulaşma riski yüksek yerler olduğundan, bu yüzeylere dokunduktan sonra ellerin sabunlu su veya antibakteriyel sivi ile temizlenmesi gerekiyor.)

-Düzenli beslenme 

-Spor yapmak 

-Düzenli uyku 

-Stresten uzak durmak

-Solunum yolu enfeksiyonu olanların toplu yaşam alanlarında maske takmaları

-Hapşıranlardan 1.5 metre uzak durmak 

-Tokalaşma ve öpüşmeden kaçınmak.

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UzmanGripHaberKKTC
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