Uzmanları toplayın, çöküşün tedbirlerini saptayın ve çözün!

Dünya Sağlık Örgütü’nün Covid-19 özel temsilcilerinden Dr. David Nabarro, dünyanın daha koronavirüs salgınının başında olduğu uyarısında bulunmuş…

Nabarro, İngiltere Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi’nin sorularını yanıtlamış ve “Bu korkunç durum salgınlarla ilgili herhangi bir bilim kurgu filmindekinden çok daha kötü. Salgının vereceği zararları daha yeni görmeye başladık, daha ortalarında bile değiliz” demiş…

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Eminim bu haberi hepimiz okuduk…

Konunun uzmanlarından biri…

Uyarısı “korku verici”…

Ama bu uyarı veya uyarılar, elbette en başta sağlığı ilgilendirir ama daha çok sağlıkla alakalı değil gibi duruyor…

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Çünkü sağlık meselesinin kontrolden çıkmasını Dr. Nabarro, şu “ürkütücü sonuçlarla” noktalıyor:

Muhtemelen yoksulların sayısını ikiye katlayacak…

Yetersiz beslenen insanların sayısını da ikiye katlayacak…

Yüz milyonlarca küçük işletmenin iflasına yol açacak…

Birçok gencin eğitim fırsatını elinden alacak…

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Bütün bunlar neden gerçekleşiyor?

Çünkü salgın nedeniyle “devasa bir ekonomik daralma yaşanıyor”…

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Dr. Nabarro’nun yorumlarından biri de şöyle:

“… Hiçbirimiz böyle bir şeyi tasavvur edemezdik. Durum bilim kurgu filmlerinkinden daha korkunç ve daha başlangıcındayız… Dünyaya vereceği zararları daha yeni görmeye başlıyoruz. Avrupa’da her şeyin geri dönüşüne tanık olduğumuz bu aşamada, durum daha da kötüleşiyor.”

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Hükümetlerin salgına ilişkin hazırlıklarını da eleştiren Dr. Nabarro, “Pandemi hazırlıklarına daha fazla yatırım yapılsaydı ve Dünya Sağlık Örgütü’nün Ocak’ta yaptığı acil durum uyarılarına daha fazla tepki verseydi bu durum önlenebilirdi” dedi.

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Dünyada Koronavirüs vaka sayısı 30 milyona doğru gidiyor…

Covid-19 kaynaklı can kaybı da bir milyona yürüyor…

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Gelelim KKTC’ye…

İlk başta hiçbir şey bilmiyorduk…

Ne olacağını görene kadar; ekonomik tedbirleri de düşünmek zorundaydık ve tekrar vaka sayımız yükselişe geçti…

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Açıldık akabinde yeniden kapandık… Karantina önlemleri aldık…

Karantina önlemleri, Yeni Zelanda’daki gibi vaka sayımızı sıfırlayabilir…

YDÜ’de değerli uzmanlarımızın saptamalarına güveniyorum…

Mutlaka “kapalı kaldığımız sürece”, vaka sayısı sıfırlanır…

Bu inançtayım…

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Peki ekonomiyi ne kadar süreyle, nasıl ayakta tutacağız?

Çok zor!

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Hükümet mi suçlu?

Sorumluluk hükümette elbette ama suçlamak hiç de adil değil!

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Dr. Nabarro’nun uyarısındaki gibi, “… Muhtemelen bizde de yoksulların sayısı ikiye katlayacak…”

“… Yetersiz beslenen insanların sayısı da ikiye katlanacak…”

“… Onlarca, hatta yüzlerce küçük işletme iflas edecek…”

“… Birçok gencimiz, çocuğumuz eğitim fırsatını yitirebilecek…”

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Tedbirlerin bu konulara odaklanması gerekiyor…

Ve Hasan Altıok hocanın uyarıları bence burada dikkatle ele alınmalıdır..

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Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Ulaş Altıok pandemi sürecinin ülke ekonomisini nasıl etkilediğini ve ekonomi adına izlenen siyaseti Kıbrıs Postası’ndan Nadire Bahadi arkadaşımıza değerlendirdi.

Ne diyor Altıok, “… Koronavirüs pandemisi ülke sağlığının yanında ülke ekonomisini de olumsuz yönde etkiledi. Özellikle orta ve küçük ölçekli esnaf zor bir dönemden geçiyor… Birçok kişi işsiz kalırken, işletmelerin birçoğu teker teker kepenk indiriyor…”

“… Ülke turizmi çöktü, eğitimden sağlanan ekonomik katkı geriledi. Tüm bunların yaşanması doğal olarak ekonomik zincirin bütününü oluşturan sektörlere de olumsuz olarak yansıdı.”

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Altıok hocamın önerileri ne?

Hemen özetleyelim:

“… İlk iş olarak yeniden virüsten arınmış bir ortam yaratılmalı… Belirsizliği, yani riski ortadan kaldırmak esas alınmalı… Ekonomiyi büyütme hedefi koymak gibi bir hedef söz konusu olmamalı…”

“… Hedef, halkımızı işsiz, aç bırakmamak, sosyal, ekonomik ve toplumsal çöküşün önüne geçmek olmalıdır… Bu aşamada ihtiyaç duyulan kaynak kalem kalem belirlenmelidir. Özellikle kısa ve orta vadeli planlar yapılmalıdır. Eldeki finansman imkanları da masaya yatırılmalıdır. Kim ne derse desin, kaynak vardır. Önemli olan kaynağın nereye ve nasıl kullanıldığıdır.”

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“Hükümette ekonomiden anlayan uzman veya insan yoktur” demiyorum… Bizzat hükümetin başının uzmanlık alanı bu konulardır…

Hükümet partilerinde de ekonomiden, Altıok hocamın söz ettiklerinden anlayan uzmanlar elbette vardır…

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Ama, CTP’lidir, DP’lidir, TKP’lidir, YDP’lidir, TDP’lidir demeden, Altıok hocam gibi uzmanları bir araya toplayıp, halkımızı işsiz, aç bırakmamak, sosyal, ekonomik ve toplumsal çöküşün önüne geçmek maksadıyla gereken neyse yapılmalıdır.