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Uzun açıklamalara hiç gerek yok, istifa edin!

CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada KIB-TEK'e yapılan ihalesiz yakıt alımlarını eleştirdi ve 'uzun açıklamalara gerek yok, istifa edin' dedi.

18 Temmuz 2022 Pazartesi 10:50
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Uzun açıklamalara hiç gerek yok, istifa edin!
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Erhürman'ın açıklaması şöyle:
"Maalesef uzun bir süredir kötü yönetilen bir sürecin sonuçlarını yaşamaktayız" diyor Sn. Üstel. Sonuçlar ne? KIB-TEK'e, hem daha pahalı olan, hem de daha pahalıya taşınan akaryakıt temin etmek. Hem de ihalesiz! Bu süreç ihale sonuçlanana kadar da devam edecek!
Soruşturmalar da devam edecekmiş! Bu "kötü yönetim"i şu anda "hükumet"te olan partiler, kişiler ve zihniyet sergilemedi mi?! Bunu tespit etmek için soruşturma mı lazım?! Soruşturma hukuki sorumluluğu ortaya çıkarır. Siyasi sorumluluk ise belli! Önce onun gereğini yapın! Böyle bir "kötü yönetim"in gereği her ülkede belli! İSTİFA! Uzun açıklamalara hiç gerek yok!

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