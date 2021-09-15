Uzun bir aranın ardından ders zili çaldı

Uzun bir aranın ardından okullarda ders zili çaldı ve çocuklar okullarına gitti.

Öğrencilerden kimisi büyük özlem duydu okuluna, kimisi de okuldan uzak geçen zamanın rahatlığından kurtulamamış olsa gerek, gözyaşlarıyla girdi sınıfından içeriye.

Okulların açılması önemliydi.

Bilhassa ilköğretimde uzaktan eğitime tam ulaşamayan çocukların yaşadığı eğitim kayıpları ciddi boyutlara ulaşmış durumda. “Temel eğitimin verildiği bu yaşlarda, yaşanan gerilik, ileriki yıllarda daha ciddi boyutlarda hissedilebilecek” diyor uzmanlar.

Gönül arzu ederdi ki, tüm dünyanın savaş verdiği Covid-19 salgınında, gerekli tedbirler alınarak, okullarda yüz yüze eğitim devam etsindi. Öyle olmadı. Biz öncelikle okulları kapattık ve eğitimi, “uzaktan eğitim” modeline çevirdik. Ancak unuttuğumuz bir şey vardı ki, uzaktan eğitimin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için, hem okulların, hem de çocukların bulundukları yerlerde güçlü bir altyapı bulunmalıydı.

Maalesef ülkede birçok yerde, internetler tam çekmezken (çeken yerlerde internet hızından kaynaklanan donmalar ve kopmalar da sıklıkla eğitimi kopardı), pandemi içinde yaşanan elektrik kesintileri de bu eğitimin tam randımanla verilememesini sağladı.

Tabii, bir de internete, tablete ve bilgisayara erişemeyen çocuklar vardı. Onlar da bu eğitimlerine erişemeyince, ortaya bir fırsat eşitsizliği yarattı.

Bunlar yaşanan süreçte uzaktan eğitim modelinin sıkıntıları olarak karşımıza çıkarken, yeni eğitim ve öğretim yılı yüz yüze başladı. Dilerim de böyle gider. Çünkü yüz yüze eğitimin yerini, hiçbir eğitim modeli tutmaz.

Bu sadece akademik anlamda değil, çocukların sosyalleşmesi anlamında da çok önemlidir.

İçinden geçmekte olduğumuz bu pandemi, bizlere birçok şeyi de hatırlatmıştır: Okulların altyapılarını güçlendirmeliyiz, yeni derslikler ve yeni okullar yapmalıyız, sınıfları akıllı sınıflar haline getirmeliyiz, ülkenin internet altyapısını güçlendirmeliyiz gibi…

Bu örnekleri daha sayfalarca sıralayabiliriz.

Şimdi bize düşen, önceliği eğitime vererek, tüm bu eksiklikleri gidermek ve geleceğimizi emanet edeceğimiz bugünün çocuklarına iyi bir eğitim alanı sunmaktır.

ki, bu eğitim ve öğretim yılı, başladığı gibi, yüz yüze eksiksiz ve sorunsuz tamamlanır.