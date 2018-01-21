“Uzun süreli bir hükümet olmaz”

Yeni Bakış gazetesinden Eniz Orakcıoğlu'na konuşan sendika yetkilileri, CTP,HP,TDP ve DP’nin 4’lü koalisyon oluşturma çalışmalarını değerlendirdi.

Sendikalar, CTP,HP,TDP ve DP’nin 4’lü koalisyon oluşturma çabalarına çok ümitli bakmıyor. 4 farklı kimyaya sahip partilerin uzunca bir süre birlikte hareket etmesinin mümkün olamayacağına dikkat çeken sendika yetkilileri, bu yapının başarısızlığının ise UBP’ye yarayacağı görüşünde.

Kamu-Sen Genel Başkanı Metin Atan:

“Başarısızlık UBP’yi tek başına iktidar yapar”

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Genel Başkanı Metin Atan, “Bu ülkede 2’li koalisyonlar başarılı olamadı, farklı farlı düşüncelere sahip 4 partili bir koalisyonun bu noktada soru işaretleri yaratıyor, hükümeti bekleyen birçok sorun sözkonusu. Bunlardan en önemlisi de bütçenin geçmemiş olmasıdır. 4’lü koalisyonun denensin ama ben ufukta yine bir seçim olacağını düşünüyorum. Eğer 4’lü koalisyon başarısız olursa, tepki olarak halk UBP’yi tek başına iktidara kadar götürebilecektir, bu noktada böyle bir risk de görmekteyim. 4’lü koalisyon konusunda önyargılı olmamakla birlikte başarılı olmasını istiyorum, ama görünen göz kılavuz istemez, görüyoruz ki bazı çatırdamalar başlamıştır, örneğin HP’den istifalar veya TDP Genel Sekreterinin koalisyon görüşmelerine katılmaması gibi” dedi.

“Çarklar iyi çalışmazsa başarı olmaz”

Halkın hizmet beklediğini vurgulayan Atan, “Bizim için önemli olan sorunları çözebilecek, radikal kararlar verebilecek iradeye sahip bir hükümet düzenidir. Yoksa kimin geldiği bizim için önemli değildir. 4’lü koalisyonda bu işi başarabilecek kişiler vardır ama bu bir takım oyunudur, bazı çarklar iyi çalışmazsa hükümette yürümez. Bizim beklentimiz kötü bir şeylerin gerçekleşmemesi ve bu sistemin başarılı olması. Eğer 4’lü koalisyon seçim hükümeti olarak algılanıyorsa doğru bir tercih olabilir ama seçim değil de normal bir hükümet modeli ise, sıkıntıların yaşanacağını düşünüyorum. Benim bu konudaki öngörüm vatandaşın artık hizmet beklediği ve hükümetin biran önce kurulması gerektiği yönündedir” şeklinde konuştu.

KTOEÖS Genel Başkanı Selma Eylem:

“4’lü koalisyondan irade bekliyoruz”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Genel Başkanı Selma Eylem ise, Pazartesi günü yapacakları eylemde oluşacak hükümete mesaj vereceklerini belirterek, “Bu ülke birçok dayatmalar söz konusudur. Her alanda Toplum mühendisliği gündemdedir. Gerek ekonomi gerek, siyasi, gerek eğitim ve sağlık alanlarında toplum mühendisliği söz konusudur. Bu sebeple de Pazartesi yapacağımız eylemde oluşacak hükümetin bu dayatmalara karşı dik durması ve artık sorunlara dur demesi, toplumsal dönüşümle ilgili gereken tedbirlin alınması gerektiğiyle ilgili mesaj vereceğiz. Kısacası kurulacak olan 4’lü koalisyondan bu yönde irade bekliyoruz ve umarım öyle olur” diye konuştu.

“Uzun süreli bir hükümet olmaz”

4'lü koalisyonun uzun süreli bir hükümet modeli olabileceğine çok ihtimal vermediğini söyleyen Eylem, “4 partinin de kimyası birbirinden farklı olduğu için uzun süreli olabileceğini düşünmüyorum. Ama öyle olmasını diliyorum. Reform ve icraat konusunda hükümetten beklentilerimiz vardır. Siyasilerden beklentimiz her zaman için irade göstermeleri yönündedir, ancak bu iradeyi oluşturabilmek içinde bana göre toplumsal baskı gerekmektedir. Dolayısıyla toplumumuzun artık bu dayatmalara ve toplum mühendisliğine karşı baskı unsuru oluşturabilecek mücadele ve irade için elini taşın altına koyarak tepkilerini ortaya koymalıdır” dedi.

KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan:

“Partilerin UBP ile koalisyon kurma istememesi normal”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Ahmet Kaptan da, İnsanların ne ekerse onu biçtiğini ve UBP’nin de bunu düşünmesi gerektiğinin altını çizerek, “UBP’nin bugüne kadarki ilişkilerinde ve kurduğu birlikteliklerde, birlikte olduğu partilerle yaşadıklarını düşündüğü zaman neden hiçbir partinin onlarla birlikte hareket etmek istemediğini anlar. Öncelikle UBP temelde teslimiyetçi ve Ankara’dan gelen dayatmalara karşı hiç tartışmadan ve konunun kendi halkının yapısına uyup uymadığına bakmaksızın peşinen evet diyen bir parti olduğu için diğer siyasi partilerin onunla bir koalisyon kurmak istememesini ben normal olarak değerlendiriyorum” şeklinde konuştu.

“Yıkımı bilerek gelmelidirler”

Hükümet kurma görevini üstlenen 4 partinin ise UBP’nin yarattığı yıkımı bilerek iktidara gelmeleri gerektiğine dikkat çeken Kaptan, “Bu 4 partinin planlı ve programlı hareket etmesi gerekmek-tedir, çünkü bu ülkenin birçok birikmiş sorunu vardır.

Gerek ekonomik, gerek sosyal olarak en başta atılması gereken adımlar var. Bununla beraber sağlık ve eğitim çökmüş vaziyettedir. Ulaştırma özelliklede yollarımızın durumu perişan haldedir.

Asgari ücret ile geçinen insanlarımız karın tokluğunu bile sağlayamamakta ve çalışarak aç yaşamaya mahkûm edilmiştir.

Hükümetin, bu sorunu çözecek planları ve programları olmalıdır. Halkımızın öncelikle güvenini kazanacak ve yüzünü güldürecek kısa, orta ve uzun vadeli planları olmalıdır. Ne kadar kısa vadede çözülecek sorun varsa biran önce onlar çözülmeli ki halkın onlara karşı olan inançları ve güvenleri artsın” dedi.

“Uzun süreli bir hükümet olacağı inancındayım”

Kaptan, sözlerine şu şekilde son verdi; “Halk, 4’lü koalisyonun kararlılığını ve plancılığını gördüğü takdirde inancı artacaktır ve hükümetin bu noktada işi kolaylaşacaktır ben 4’lü koalisyonun uzun süreli ve irade gösterebilecek bir hükümet olacağına inanıyorum.”