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Uzun süreli elektrik kesintileri!

Kıb-Tek sosyal medya hesabından elektrik kesintisi olacağını duyurdu.

07 Eylül 2022 Çarşamba 07:34
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Uzun süreli elektrik kesintileri!


Kıb-Tek tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

PLANLI KESINTI(LEFKE İLÇESİ)

7 Eylül 2022 Çarşamba günü, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak çürük direk değişim çalışması nedeniyle, 09:30-13:00 saatleri arasında; Gemikonağı Mücahit Basri Dirimilli sokak bölgesine elektrik verilemeyecektir.

Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur, bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder ve verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

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