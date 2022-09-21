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Uzun süreli elektrik kesintileri!

Kıb-Tek sosyal medya hesabından elektrik kesintisi olacağını duyurdu.

21 Eylül 2022 Çarşamba 07:13
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Uzun süreli elektrik kesintileri!


Kıb-Tek tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

PLANLI KESİNTİ (GÜZELYURT İLÇESİ)

21 Eylül 2022 Çarşama günü, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, 09:00-13:00 saatleri arasında; Mevlevi Kırsal Kesim Arsaları ve civarina elektrik verilemeyecektir. Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur, bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder ve verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

PLANLI KESİNTİ (GİRNE İLÇESİ)

21 Eylül 2022 Çarşamba günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 12:00 saatleri arasında; Çatalköy Şah Market ile Eski Lamar arasında kalan bölgeye elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

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