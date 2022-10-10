Künye
Kıbrıs 17
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Sahte belgeyle okula kayıt yaptırdı...
Sahte belgeyle okula kayıt yaptırdı...
Kumarhaneden oyun fişi çaldı tutuklandı...
Kumarhaneden oyun fişi çaldı tutuklandı...
Sahte para zanlılarına 3 gün tutukluluk!
Sahte para zanlılarına 3 gün...
Metehan'dan uyuşturucuyla geçmek istedi
Metehan'dan uyuşturucuyla geçmek istedi
Eski kız arkadaşını darp etti!
Eski kız arkadaşını darp etti!
banner107
Flaş Haber
Kurlar güne nasıl başladı?
Kapat

Uzun süreli elektrik kesintileri!

Kıb-Tek sosyal medya hesabından elektrik kesintisi olacağını duyurdu.

10 Ekim 2022 Pazartesi 06:38
149 Okunma
Uzun süreli elektrik kesintileri!



Kıb-Tek tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

PLANLI KESİNTİ (GÜZELYURT İLÇESİ)

10 Ekim 2022 Pazartesi günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, 09:00-14:00 saatleri arasında; Serhatköy ve Mevlevi kırsal kesim arsası bölgelerine elektrik verilemeyecektir.

Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur, bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder ve verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

PLANLI KESİNTİ (MAĞUSA İLÇESİ)

10 Ekim 2022 Pazartesi günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:30 ile yaklaşık 16:00 saatleri arasında; Tatlısu Köy içi ve Tatlısu Sahil, Sahil Benzin İstasyonu Bölgesi, Eski Tavuk Çiftliği ve Sahil Seralar bölgesine elektrik verilemeyecektir.

Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur,bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder ve verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC Gazete Manşetleri / 10 EKİM 2022
KKTC Gazete Manşetleri / 10 EKİM 2022
ÇÖPLÜKLER YANARKEN YETKİLİLER  SAÇINI  MI TARIYOR?
ÇÖPLÜKLER YANARKEN YETKİLİLER  SAÇINI  MI TARIYOR?
Dikkat! Elektrik kesintisi...
Dikkat! Elektrik kesintisi...










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim