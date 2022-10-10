Uzun süreli elektrik kesintileri!

Kıb-Tek tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

PLANLI KESİNTİ (GÜZELYURT İLÇESİ)

10 Ekim 2022 Pazartesi günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, 09:00-14:00 saatleri arasında; Serhatköy ve Mevlevi kırsal kesim arsası bölgelerine elektrik verilemeyecektir.

Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur, bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder ve verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

PLANLI KESİNTİ (MAĞUSA İLÇESİ)

10 Ekim 2022 Pazartesi günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:30 ile yaklaşık 16:00 saatleri arasında; Tatlısu Köy içi ve Tatlısu Sahil, Sahil Benzin İstasyonu Bölgesi, Eski Tavuk Çiftliği ve Sahil Seralar bölgesine elektrik verilemeyecektir.

Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur,bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder ve verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.