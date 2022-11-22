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Uzun süreli elektrik kesintileri!

22 Kasım 2022 Salı 09:11
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Uzun süreli elektrik kesintileri!



Balıkesir Kırsal Kesim Arsalarına 5 saat elektrik verilemeyecek.

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün Balıkesir Kırsal Kesim Arsalarına 5 saat elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre, kesinti 09.00 ile 14.00 saatleri arasında olacak.

Ayrıca Girne bölgesinde bugün bir buçuk saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 14.00-15.30 saatleri arasında Onar Village bölgesi, Ciklos mevkii ile Beylerbeyi’nin batısı ve civarına elektrik verilemeyecek.

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