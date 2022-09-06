Uzun süreli elektrik kesintileri!

KIB-TEK'ten yapılan açıklama şöyle:

PLANLI KESINTI(LEFKOSA İLÇESİ)

6 Eylül 2022 Salı günü, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, 09:00-13:00 saatleri arasında; Gürpınar ve Yılmazköy bölgesine elektrik verilemeyecektir.

Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur, bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder ve verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

PLANLI KESİNTİ (GİRNE İLÇESİ)

06 Eylül 2022 Salı günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 14:00 saatleri arasında; Riverside Hotel ve bölgenin batısına elektrik verilemeyecektir.

Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.