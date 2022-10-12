Uzun süreli elektrik kesintisi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Lefke ve Lefkoşa bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, şebekede yapılacak çalışmadan dolayı Lefkoşa’da Yenişehir bölgesinde bugün 09.00 ile 16.00 arasında elektrik kesintisi olacak.

Elektrik verilemeyecek bölgeler şunlar:

"Yenişehir Şht. Mustafa Süleyman sokak, Şht. Recep Mustafa sokak, Şht. Biray Mustafa sokak, Deniz Plaza, Yenişehir Camii arasında kalan bölge."

LEFKE'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle bugün Lefke Gemikonağı yolu Mehmet Akif Caddesi ve Eski Mezarlık civarına 09.00-13.00 saatleri arasında kesinti yaşanacağı beliritildi.