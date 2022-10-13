Uzun süreli elektrik kesintisi

Kıbrıs Türk elektrik Kurumu (KIB-TEK) bugün 3 bölgede elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı.

KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre, Karaağaç, Esentepe ve Bahçeli’nin bir bölümüne orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım ve onarım çalışması nedeniyle yapılacak kesinti 09.00-13.00 saatleri arasında uygulanacak.

GÜZELYURT VE LEFKE’DE 5 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

KIB-TEK'ten yapılan açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle, 09.00-14.00 saatleri arasında Güzelyurt'a bağlı bazı yerleşim birimlerine elektrik verilemeyecek.

KIB-TEK'ten yapılan açıklamada, kesintiden Lefke, Lefke Karadağ, Lefke Sosyal Konutlar bölgesi, Aplıç, Çamlıköy ve Taşköy’ün etkileneceği belirtildi.