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Uzun süreli elektrik kesintisi

Kıb-Tek sosyal medya hesabından elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.

24 Ekim 2022 Pazartesi 06:50
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Uzun süreli elektrik kesintisi



Kıb-Tek tarafından yapılan açılama şu şekilde:

PLANLI KESİNTİ (MAĞUSA İLÇESİ)

24 Ekim 2022 Pazartesi günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:30 ile yaklaşık 15:00 saatleri arasında; Tatlısu Sahil, Sahil Benzin İst. Bölgesi, Eski Tavuk Çiftliği ve Sahil Seralar Bölgesine elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

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