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Uzun süreli elektrik kesintisi

29 Ağustos 2022 Pazartesi 08:51
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Uzun süreli elektrik kesintisi


Kıbris Türk Elektrik Kurumu Girne Bölge Amirliği, bugün orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:30 ile yaklaşık 16:00 saatleri arasında Tatlısu Sahil, Sahil Benzin İst. Bölgesi, Eski Tavuk Çiftliği ve Sahil Seralar Bölgesi’ne elektrik verilemeyeceğibi bildirdi.

Yapılan açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisinin belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması gerektiği vurgulandı.

Son Güncelleme: 29.08.2022 10:19
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