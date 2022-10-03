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Uzun süreli elektrik kesintisi

Kıb-Tek sosyal medya hesabından elektrik kesintisi olacağını duyurdu.

03 Ekim 2022 Pazartesi 16:33
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Uzun süreli elektrik kesintisi



Kıb-Tek tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

PLANLI KESİNTİ (MAĞUSA İLÇESİ)

04 Ekim 2022 Salı günü, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle, 08:30-15:30 saatleri arasında; 2.Bölük ve Beşevler’in Güney Kısmındaki Seralar (4 Mil) bölgelerine elektrik verilemeyecektir. Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur,bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder ve verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

PLANLI KESİNTİ (GÜZELYURT İLÇESİ)

04 Ekim 2022 Salı günü, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle, 09:00-14:00 saatleri arasında; Lefke Avrupa Üniversitesi Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Veteriner Dairesi ve Tarım Dairesi Bölgesi, Güzelyurt Akçay Yolu, Güzelyurt Bostancı Yolu, Akçay, Zümrütköy, Yukarı Bostancı’nın bir bölümü ve Bostancı Sınır Kapısı'na elektrik verilemeyecektir. Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur,bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder ve verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

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