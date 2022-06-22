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Uzun süreli elektrik kesintisi

Kıb-Tek sosyal medya hesabından elektrik kesintisi olacağını duyurdu.

22 Haziran 2022 Çarşamba 13:35
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Uzun süreli elektrik kesintisi
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Kıb-Tek tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

23 Haziran 2022 Perşembe günü yapılacak proje  çalışması nedeniyle 09:30 ile yaklaşık 17:00 saatleri arasında; Long Beach Güneyi ve İskele Belediye Halk Plaji bölgesine  elektrik verilemeyecektir.
Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

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