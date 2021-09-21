Uzun: UBP fabrika ayarlarına dönmelidir

ÖZEL HABER

UBP Güzelyurt İlçe Başkanı adayı Osman Uzun, Gündem Kıbrıs Web TV'de Çiğdem Aydın'ın sorularını yanıtlıyor...

"UBP fabrika ayarlarına dönmelidir" diyen Osman Uzun, "UBP benim babam gibilerin kurduğu bir parti değil artık. Doğrular yanlış yanlışlar doğru oldu." dedi.

"Menteş Gündüz'ün ilçe başkanlığına aday olmasını etik bulmuyorum" diyen Uzun, "Eğer bir vekil görevden istifa edecekse neden aday olur" dedi...

Osman Uzun, Menteş Gündüz'ün adaylığını bir çıkar ilişkisi olarak yorumladı...