Uzun'un naaşı, bugün 19.05'de Ercan Havalimanı’nda olacak

“7 Kıta 7 Zirve” hedefiyle dünyanın birçok zirvesinde KKTC bayrağını dalgalandıran ve Kıbrıs Türk halkının gurur ve ilham kaynağı olan Birkan Uzun’un naaşı, bugün 19:05’de Ercan Havalimanı’na getirilecek.

10 milli sporcunun taşıyacağı Uzun’un naaşı, Güzelyurt Belediyesi’ne ait cenaze aracına taşınacak ardından cenaze Cengiz Topel Hastanesi’ne götürülecek yarın düzenlencek tören saatine kadar bekletilecek. Güzelyurt'ta düzenlenecek cenaze törenin ardından saat 12.00’da Birkan Uzun’un cenazesi Lefkoşa Kabristanlığında toprağa verilecek.