"Uzun vadeli icraat hükümeti kurulmalı"

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu uzun vadeli bir icraat hükümeti hedefinde olduklarını söyledi. Meclis Genel Kurulu'nda söz alan Ataoğlu pandemi hastanesinde gereken istihdamların yapılmasını istedi.

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, 15 Kasım’ın Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin katılımı ile kutlandığına işaret etti, her yıl bu şekilde kutlanması gerektiği görüşünü belirtti.

Törenlerde verilen olumlu mesajlara da değinen Ataoğlu, doğal gazın gelmesinden, bütçenin aktarılmasında bir sıkıntı olmamasının dillendirilmesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi. Bu mesajlar sonrasında icraat yapabilecek bir hükümet oluşmasının esas olduğunu kaydeden Ataoğlu, pandemi hastanesinin açılışına da şahitlik yapmanın gurur verici olduğunu belirtti.

Ataoğlu, hükümet çalışmaların hızlandırılmasını talep ederek, Arıklı'nın Koral Çağman'ın sözleri ile ilgili eleştirilerine de değindi. Ataoğlu “Bugün yeniden bir araya geleceğiz. Bu konuyu da (DP-YDP arasındaki tartışmanın) konuşacağız. Irkçılıkla siyaset yaparak siyaset yapılmaz, kardeşçe yürümemiz gerekir” dedi.