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Uzun'un naaşı, bugün 19.05'de Ercan Havalimanı’nda olacak

ABD’de geçirdiği kayak kazasında hayatını kaybeden 28 yaşındaki Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun'un naaşı, bugün 17:05’de adaya getiriliyor

09 Ocak 2022 Pazar 15:02
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Uzun'un naaşı, bugün 19.05'de Ercan Havalimanı’nda olacak
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“7 Kıta 7 Zirve” hedefiyle dünyanın birçok zirvesinde KKTC bayrağını dalgalandıran ve Kıbrıs Türk halkının gurur ve ilham kaynağı olan Birkan Uzun’un naaşı, bugün 19:05’de Ercan Havalimanı’na getirilecek.

10 milli sporcunun taşıyacağı Uzun’un naaşı, Güzelyurt Belediyesi’ne ait cenaze aracına taşınacak ardından cenaze Cengiz Topel Hastanesi’ne götürülecek yarın düzenlencek tören saatine kadar bekletilecek.  Güzelyurt'ta düzenlenecek cenaze törenin ardından  saat 12.00’da  Birkan Uzun’un cenazesi Lefkoşa Kabristanlığında toprağa verilecek.

Son Güncelleme: 10.01.2022 01:09
Anahtar Kelimeler:
Birkan Uzun
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